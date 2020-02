Nikita Pearl Waligwa ist tot. Der Teenager starb im Alter von 15 Jahren an den Folgen eines Hirntumors, wie die britische "BBC" unter Berufung auf ugandische Medien berichtet. Waligwa wurde 2016 durch ihre Rolle im Disneyfilm "Queen of Katwe" bekannt. Das Werk der indischen Regisseurin Mira Nair erzählt die Geschichte von Phiona Mutesi (Madina Nalwanga) aus Uganda, die in kürzester Zeit zur Profi-Schachspielerin wurde. Waligwa spielte Phionas Freundin Gloria, die ihr die Kunst des Schachspielens beibringt. Mutesis Mutter wurde von "Black Panther"-Star Lupita Nyong'o (36) verkörpert.

Laut der britischen "Daily Mail" starb Nikita Pearl Waligwa am Samstag in Naalya, Kampala. 2016 wurde erstmals ein Tumor bei dem Mädchen festgestellt. Die "Queen of Katwe"-Regisseurin Nair setzte sich daraufhin dafür ein, dass dem Mädchen eine Behandlung in Indien finanziert wird. 2017 gaben die Ärzte Entwarnung, 2019 wurde ein weiterer Tumor entdeckt.