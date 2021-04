Sie war offen damit umgegangen, unter Anorexie zu leiden, jetzt ist Nikki Grahame an der Krankheit gestorben. In Großbritannien erlangte Grahame Berühmtheit durch ihre Teilnahme an "Big Brother".

Der Kampf ging über Jahre, am Ende verlor Nikki Grahame ihn. Der britische "Big Brother"-Star verstarb am vergangenen Freitag mit 38 Jahren an den Folgen ihrer Magersucht. Ein Sprecher veröffentlichte die traurige Meldung. "Nikki Grahame ist in den frühen Morgenstunden des Freitag, 9. April 2021, verstorben. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre von Nikkis Freunden und Familie in dieser tragischen und schwierigen Zeit", erklärte er.

Nikki Grahame: Britischer "Big Brother"-Star stirbt an Magersucht

Grahame war 2006 Teilnehmerin an der britischen Version von "Big Brother" gewesen. 2010 machte sie bei der Show "Ultimate Big Brother" mit und belegte den zweiten Platz.

Doch sie war nicht nur als Reality-TV-Star bekannt, sondern auch wegen ihres offenen Umgangs mit der Anorexie. Sie veröffentlichte zwei Bücher ("Dying to Be Thin" und "Fragile"), in denen sie den harten Kampf beschrieb.

Bruder eröffnete Spendenkonto

Erst kürzlich hatte Grahames Bruder ein Spendenkonto für die TV-Darstellerin eröffnet. "Wie einige von euch vielleicht wissen, kämpft Nikki gegen Magersucht", heißt es auf der Website. "Sie kämpft schon fast ihr ganzes Leben lang und wie Sie sehen können, geht es Nikki jetzt sehr schlecht, also müssen wir schnell etwas tun." Eine Behandlung im Krankenhaus habe keinen Erfolg gebracht. Grahama litt seit sie acht war an Magersucht, wollte sich nun in einer Spezialklinik helfen lassen.

"Sie fühlt sich gefangen und möchte wirklich gesund werden, hat aber das Gefühl, dass es unmöglich ist. Es ist herzzerreißend und wir wollen verzweifelt einfach nur eine gesunde Nikki zurück bei uns haben ... Wir wollen helfen, unsere Freundin davor zu bewahren, dass diese Krankheit sie besiegt", erklärten Freunde.

Sie leiden an Anorexie oder wollen jemandem helfen, der gegen die Krankheit kämpft? Hilfe bekommen Sie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder der Telefonseelsorge.