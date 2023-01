Nikki Reed und Ian Somerhalder bekommen ein weiteres Baby. Der "Vampire Diaries"-Star verkündete auf Instagram die Schwangerschaft.

Nikki Reed (34) und Ian Somerhalder (44) erweitern ihre kleine Familie! Der "Vampire Diaries"-Schauspieler teilte die Neuigkeiten auf Instagram. Er postete ein Foto von Reed, die die gemeinsame fünfjährige Tochter in einem Arm hat, während sie mit der anderen Hand ihren Babybauch hält. Die Schauspielerin trägt auf dem Bild ein langes, enganliegendes Kleid.

Somerhalder fügte hinzu: "Alles, was ich mir schon als kleiner Junge gewünscht habe, war eine große Familie zu haben. Danke Nik, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Runde zwei, wir kommen!" Weiter heißt es in seinem Post: "Danke, danke an diesen unglaublichen Menschen für das Geschenk des Lebens und der Liebe, dafür, dass sie die unglaublichste Mutter ist und so hart daran arbeitet, Träume wahr werden zu lassen! Als ich dieses Foto machte, konnte ich nicht glauben, was ich dabei sah. Es gibt nichts Schöneres..." Der 44-Jährige schloss den Beitrag mit der Bitte an alle, ihnen "Positives" für das nächste Kapitel ihres Lebens zu schicken. In den Kommentaren sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche.

"Einige Dinge sind zu gut, um sie nicht zu teilen"

Nikki Reed teilte die Neuigkeiten ebenfalls in den sozialen Medien mit und erklärte, dass sie für dieses Geschenk "geträumt" und "gebetet" hätten. "Wie ihr alle wisst, habe ich sehr starke Grenzen, was soziale Medien angeht, besonders wenn es um Kinder geht und was ich in die Welt hinaustrage", schrieb der "Twilight"-Star. "Vielen Dank, dass ihr das respektiert und Positivität, Freundlichkeit und Liebe sendet." Sie fügte dann hinzu: "Einige Dinge sind zu gut, um sie nicht zu teilen", bevor sie Somerhalders Foto postete.

Ian Somerhalder und Nikki Reed machten ihre Beziehung im Oktober 2014 öffentlich, im Februar 2015 verlobte das Paar sich und im April desselben Jahres folgte die Hochzeit. Am 25. Juli 2017 brachte Reed die erste gemeinsame Tochter des Paares, Bodhi Soleil, zur Welt.