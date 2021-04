Lange nach Drehschluss haben die Bachelor Niko Griesert und seine ursprünglich Zweiplatzierte, Michèle de Roos, ihre Beziehung öffentlich gemacht und verraten, warum es jetzt klappen wird.

Es war das Thema der vergangenen "Der Bachelor"-Staffel. Niko Griesert warf Kandidatin Michèle de Roos gleich zweimal aus der Show, gab ihr auch nicht die letzte Rose. Dabei war die Kölnerin von Anfang an klare Favoritin in den Augen vieler Fans. Nun haben die beiden doch noch zueinander gefunden. Am Freitag machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell, verkündeten wenig später sogar, zusammenziehen zu wollen.

Niko Griesert und Michèle de Roos sprechen über ihre Liebe

Jetzt haben Griesert und de Roos verraten, wie der Kontakt zustande kam. Sie hätten den stundenlang telefoniert und "viel gefacetimed", erklärt sie im Interview mit RTL und "sich noch mal ganz anders kennengelernt", fügt Griesert hinzu. "Ich war sehr hartnäckig", erklärt der Bachelor und habe seine Zweitplatzierte immer wieder angerufen. "Er hat sich jeden Tag bei mir gemeldet und hat mir von vornherein ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, dass ich mir bei ihm keinerlei Sorgen mehr machen muss", sagt de Roos. "Ich vertraue ihm hundertprozentig", erklärt sie. Er sei nie unehrlich zu ihr gewesen und habe immer mit offenen Karten gespielt.

Damit spielt die 27-Jährige auf die Situation in der Kuppelshow an. Griesert schien an manchen Punkten während der Sendung fast zu ehrlich. Er haderte offen mit seinen Gefühlen und erklärte einsichtig, hin- und hergerissen zu sein.

Gemeinsame Wohnung in Köln

Jetzt seien sie sich sicher, dass es zwischen ihnen funktionieren wird. "Weil ich weiß, wie sie ist, wenn man sich nicht vor Kameras trifft, und wie sie dann auch aufblüht. Und man weiß, dass es auch im Alltag harmoniert", erklärt der Bachelor.

Momentan suchen beide nach einer gemeinsamen Wohnung in ihrer Wahlheimat Köln. Griesert hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, von Osnabrück dorthin ziehen zu wollen.

Verwendete Quelle: "RTL.de"