Nina Bott ging schon immer sehr offen mit ihrem Privatleben auf Instagram um: Sie postet regelmäßig Bilder ihrer Kinder, ihrer Schwangerschaft, ihres Familienlebens. Meist ungeschönt und unzensiert. Nun zeigte sie sich auch beim Stillen ihres jüngsten Kindes Lio, der knapp zwei Wochen alt ist. Für manche Fans geht das aber zu weit. Sie kritisieren die Moderatorin unter dem Bild heftig.

Ein User schreibt etwa: "[...] Laufen Sie doch gleich den ganzen Tag nackt rum. Das würde wahrscheinlich kaum einer tun und nur, weil man sich ein Kind an die Brust legt, soll man es auf einmal okay finden? Nein! Ich halte es für rücksichtslos andere zu zwingen diese Situationen in der Öffentlichkeit zu akzeptieren. Ich hab keine Lust Körperteile von fremden Menschen zu sehen – unter keinem Deckmantel. Würde dies ein Mann tun, wäre er ein Exhibitionist, aber bei einer Frau ist das was anderes – natürlich. Ziemlich verschobene Doppelmoral." Ein anderer Follower findet: "Man muss trotzdem nicht seine Brust so präsentieren! Das kann man ganz gut mit einem Tuch abdecken! Und nein, für so eine Aussage muss sich niemand schämen! Es hat schließlich niemand gesagt, dass die ihr Kind nicht mehr stillen soll, nur halt so, dass die Brust verdeckt ist! Was geht die Welt an, wie ihre Brust aussieht? Dann kann sie es ja auch gleich komplett zeigen. Sowas ist was Privates/Intimes!" Einige andere Kommentare gehen in ähnliche Richtungen.

Andere User nehmen Nina Bott in Schutz

Viele Fans nehmen Nina Bott aber auch in Schutz, finden das Foto "super schön" und schreiben unter anderem: "Das Natürlichste auf der Welt und es ist absolut in Ordnung. Wünsche dir deiner Familie und dem Kind alles Gute." Oder: "Traurig, dass Stillen immer wieder für Diskusionen sorgen muss." Auch Nina Bott hat sich selbst zu Wort gemeldet und reagiert auf die Worte der Kritiker: "Ich fühle mich ganz sicher nicht angegriffen. Wenn ich so dämliche, altbackene, prüde und überaus dumme Kommentare lese, möchte ich am liebsten jede Milchmahlzeit live im TV übertragen. Denn es gibt sicher Frauen, die sich von sowas einschüchtern lassen. Und das wäre so schade!"

Verwendete Quelle: Instagram "Nina Bott"