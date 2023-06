Nina Dobrev posiert bei der Premiere ihres neuen Films "The Out-Laws" strahlend mit ihrem Partner Shaun White auf dem roten Teppich.

Nina Dobrev (34) zeigt sich auf dem roten Teppich glücklich an der Seite ihres Partners Shaun White (36). Der ehemalige Profi-Snowboarder begleitete seine Partnerin zur Premiere ihres neuen Films "The Out-Laws" in Los Angeles. Die Krimikomödie startet im Juli bei Netflix.

Dobrev und White: Erster öffentlicher Auftritt erst nach zwei Jahren Beziehung

Nina Dobrev präsentierte sich auf dem roten Teppich zudem mit neuer Frisur. Ihre Haare hatte sie zu einem kurzen Pony stylen lassen. Zum ersten Mal seit langem trage sie wieder die Frisur, wie die gebürtige Bulgarin gegenüber "Access Hollywood" verriet.

Dobrev und White sind seit über drei Jahren ein Paar. Die "Vampire Diaries"-Darstellerin zeigte ihren Freund erstmals im Mai 2020 auf Instagram. Sie teilte damals ein Bild, auf dem sie ihrem Partner die Haare schneidet. Seine einst langen Haare - sein früheres Markenzeichen - trägt der Sportler schon länger kurz.

Erst im vergangenen Jahr zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Ihr Debüt feierten sie ausgerechnet bei der Premiere von "Top Gun: Maverick", in dem auch Dobrevs Ex-Freund Glen Powell (33) zu sehen ist.

Nina Dobrev schwärmt von Co-Star Pierce Brosnan

In "The Out-Laws" spielt Nina Dobrev unter anderem an der Seite von Komiker Adam DeVine (39), Ellen Barkin (69) und Pierce Brosnan (70). Der ehemalige Bond-Darsteller ist für Dobrev "der liebenswerteste, netteste, aufmerksamste, wunderbarste Mensch" überhaupt, wie sie jetzt auf dem roten Teppich sagte.

"The Out-Laws" ist ab dem 7. Juli bei Netflix verfügbar. Shaun White kann übrigens einen Tag vorher Premiere feiern. Die Doku "Shaun White: The Last Run" über das Leben des dreimaligen Goldmedaillengewinners bei den Olympischen Winterspielen startet am 6. Juli bei HBO Max.