Schauspielerin Nina Dobrev (29, "Vampire Diaries") kehrt auf die TV-Bildschirme zurück. Via Instagram ließ sie ihre Fans wissen, dass ihre neue Serie "Fam" am 10. Januar 2019 beim US-Sender CBS Premiere feiern wird. Zu den freudigen Neuigkeiten veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account ein lustiges Foto mit Co-Star Tone Bell (35), der in der Sitcom ihren Verlobten spielt. Dobrev steckt ihm auf dem Bild frech einen Zeigefinger in die Nase.

Im Kommentar zu dem Foto erklärt sie ihren Fans, dass bereits alle Folgen für "Fam" im Kasten seien und sie es vermisse, nicht jeden Tag ihrem Serien-Kollegen in der Nase bohren zu können. Für Dobrev ist die Sitcom ein kleines TV-Comeback. Nach ihrem Ausstieg bei der Mystery-Serie "Vampire Diaries" kümmerte sie sich in den letzten Jahren vermehrt um ihre Kino-Karriere und drehte zum Beispiel den Actionkracher "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" an der Seite von Vin Diesel (51).