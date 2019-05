Serienstar Nina Dobrev (30, "The Vampire Diaries") zeigt mit einem Besuch an der University of California (UCLA) in Los Angeles, dass ihr höhere Bildung am Herzen liegt. Der #CollegeSigningDay ist eine jährliche Veranstaltung, bei der High-School-Absolventen, die sich für ein Studium entschieden haben, gefeiert werden. Initiatorin ist die ehemalige First Lady Michelle Obama (55). Unterstützung erhielt sie in diesem Jahr nicht nur von Nina Dobrev: Auch weitere Serienstars haben sich unter die Studenten gemischt, wie Dobrev auf Instagram zeigt.

Sie postete ein Selfie mit Alisha Boe (22, "13 Reasons Why), Laura Marano (23, "Austin and Ally") und Bailee Madison (19, "The Fosters"). Rund 30 weitere Stars waren bei dem Event anwesend, darunter Sänger John Legend (40). Für Nina Dobrev sind Hörsäle nicht unbekannt: Sie studierte Soziologie an der Ryerson University in Toronto, brach ihr Studium 2008 jedoch ab, um sich ihrer Schauspielkarriere zu widmen.