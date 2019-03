"Happy Birthday, Rubicon! Ich feiere dich heute und immer! Es ist dein Geburtstag, also werden wir ihn auch wie deinen Geburtstag feiern".

So gratulierte Nina Dobrev (30, "The Vampire Diaries") ihrer Schauspielkollegin Ruby Rose (33, "Orange Is the New Black") zum Geburtstag und postete gleich eine ganze Galerie von Selfies der beiden auf Instagram. Die beiden kennen sich unter anderem vom Set des Films "xXx - Die Rückkehr des Xander Cage".