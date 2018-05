"Entschuldigen Sie, Sir, Sie kommen mir bekannt vor. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Vielleicht in einem früheren Leben?"

Schauspielerin Nina Dobrev (29) lässt alle Fanherzen der Serie "The Vampire Diaries" höher schlagen. In New York feierte sie ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Co-Star Paul Wesley (35) und postete unter anderem ein niedliches Foto der Reunion auf Instagram. Die beiden waren sechs Staffeln lang zusammen in der Mystery-Serie zu sehen, die im Jahr 2017 nach acht Staffeln eingestellt wurde. Sie spielten das Traumpaar Elena Gilbert und Stefan Salvatore. Die Reunion kommt bei Dobrevs Followern an: Das Foto erhielt bereits über 2,7 Millionen "Gefällt mir"-Angaben. Wesley selbst kommentierte es mit einem Herz.