Nina Dobrev und Shaun White wagen sich zum ersten Mal gemeinsam auf den roten Teppich. Ihr Ex Glen Powell war dort ebenfalls zu sehen.

Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) geben nach über zwei Jahren Beziehung ihr Debüt auf dem roten Teppich. Der "Vampire Diaries"-Star und der olympische Goldmedaillengewinner besuchten zusammen die "Top Gun: Maverick"-Premiere in London. In dem Film ist auch Glen Powell (33) zu sehen. Der Schauspieler war in der Vergangenheit mit Dobrev liiert.

Die Schauspielerin und Snowboard-Star White kamen in abgestimmten Outfits zu dem Event. Dobrev zog in einem bodenlangen, elfenbeinfarbenen Seidenkleid mit einem sexy Schlitz alle Blicke auf sich. Ihre dunklen Locken hatte sie zu einem strengen Dutt hochgesteckt und trug dazu einen klassischen roten Lippenstift. Ihr Look wurde durch große Creolen-Ohrringe komplett. Ihr Partner erschien in einer passenden elfenbeinfarbenen Jacke über einem weißen Hemd, das er mit einer schwarzen Hose und einer Fliege kombinierte.

Seit 2020 ein Paar

Dobrev und Glen Powell waren 2017 für einige Monate ein Paar. Die beiden machten auf der Hochzeit ihrer besten Freundin, Julianne Hough (33), im selben Jahr Pärchenfotos zusammen, die auf Twitter zu sehen waren.

Inzwischen ist die 33-Jährige mit White glücklich. Das Paar lernte sich angeblich 2019 in Florida bei einer Veranstaltung des Motivationsredners Tony Robbins (62) kennen. 2020 sollen sie zusammen gekommen sein und teilen seitdem auch gemeinsame Schnappschüsse auf Instagram. Dobrev soll Gerüchten zufolge inzwischen in das Haus des Spitzensportlers in Los Angeles gezogen sein.