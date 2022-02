Mit Shaun White beendet einer der größten Snowboarder aller Zeiten seine aktive Karriere. Der Amerikaner ist mit Schauspielerin Nina Dobrev liiert – und die macht dem 35-Jährigen auf Instagram eine rührende Liebeserklärung.

US-Snowboard-Profi Shaun White hat die Sportart in den vergangenen zwei Jahrzehnte geprägt wie kein anderer. Fünfmal nahm er an Olympischen Spielen teil, dreimal gewann er die Goldmedaille in der Halfpipe. Bei den Spielen in Peking landete er nun auf dem vierten Platz und verfehlte nur knapp eine weitere Medaille.

Bereits in der vergangenen Woche hatte White angekündigt, dass er seine aktive Karriere nach den Winterspielen in China beenden werde. Entsprechend emotional zeigte sich der 35-Jährige nach seinem letzten Lauf. "Ich werde eine Zeit lang brauchen, mich in meinem neuen Leben einzurichten, aber ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass ich der nächsten Generation helfen kann. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung an die besten Fahrer weitergeben. Es wird hart für mich, diese neue Rolle anzunehmen, aber ich werde sie mit offenen Armen annehmen", sagte White in Peking.

Nina Dobrev und Shaun White sind seit 2020 ein Paar

Unterstützung bekommt er dabei von seiner Freundin, US-Schauspielerin Nina Dobrev. White und die aus der Serie "Vampire Diaries" bekannte Darstellerin sind seit Anfang 2020 liiert. Sie verfolgte die Snowboard-Wettkämpfen mit zahlreichen Freunden und Familienmitgliedern in den USA vorm Fernseher. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Dobrev in einer Story mehrere Fotos, die sie in Outfits des US-Teams zeigen. Zudem postete die 33-Jährige eine Liebeserklärung und nannte White den "tollsten Freund aller Zeiten".

"Ich bin voller Ehrfurcht vor dir. Heute feiern wir dich. Deine harte Arbeit. Deine Leidenschaft. Deine Entschlossenheit. Dein Talent. Deine Klasse. Deine Unerschrockenheit. Deinen Mut. Deine Seele. Dein Herz. Dein Vermächtnis. Ich könnte nicht stolzer sein. Auf alles, was du in den letzten 20 Jahren als Wettkämpfer erreicht hast, und auf den Mann, der du geworden bist. Du bist ein Unikat. Du bist ein wahrer Held und inspirierst mich täglich", schrieb Dobrev.

Nina Dobrev, die in Bulgarien geboren und in Kanada aufgewachsen ist, ist selbst eine ganz passable Snowboard-Fahrerin, wie sie ebenfalls auf ihrem Instagram-Account dokumentiert. "Ich versuche, mitzuhalten", kommentierte sie ein Video, in dem sie die Hänge hinabrast und kleine Sprünge wagt. Mit Shaun White hat sie dabei den besten Lehrer an ihrer Seite.