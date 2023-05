Schauspielerin Nina Kronjäger hat überraschend die Trennung von ihrem Verlobten bekannt gegeben. Sie waren elf Jahre zusammen.

Nina Kronjäger (56) ist wieder Single. Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" hat die Schauspielerin überraschend verraten, dass sie und ihr Verlobter Nikola Duric kein Paar mehr seien.

"Wir sind nicht mehr zusammen. Ich habe mich im letzten Dezember von ihm getrennt", so Kronjäger. Einen konkreten Grund für die Trennung nannte sie nicht, erklärte aber: "Wenn sich Menschen mit dir in Bewegung setzen, ist es gut. Aber wenn das Tempo zu unterschiedlich in einer Beziehung ist, geht sie auseinander." Darüber hinaus sei es für sie ein Zeichen gewesen, dass sie fünf Jahre verlobt waren, aber nicht geheiratet haben.

"Ich bin ein offener Mensch"

Ihre gescheiterte Beziehung müsse sie nun erst einmal verarbeiten, so Kronjäger weiter. "Wir waren schließlich über elf Jahre zusammen." Dass sie jetzt Zeit für sich habe, genieße sie aber. "Die Liebe hat sich in keinem Alter erledigt. Ich bin ein offener Mensch und irgendwas wird in meinem Leben bestimmt noch passieren", zeigte sie sich optimistisch.

Nina Kronjäger ist unter anderem aus Filmen wie "Abgeschminkt!" (1993) oder der "Ostwind"-Reihe bekannt. Auch in Serien wie "Rosamunde Pilcher" (2021), "Tatort" (2022) oder "Alarm für Cobra 11" (2023) war sie bereits zu sehen.