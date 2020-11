Nina Moghaddam muss es am eigenen Leib erfahren: "So fühlt sich Covid-19 also an." Die TV-Moderatorin liegt flach.

Top gestylt und stets mit einem Lächeln auf den Lippen, so kennen TV-Zuschauer Moderatorin Nina Moghaddam. Bei Instagram zeigt sich die 39-Jährige nun aber von einer ganz anderen Seite. Der Grund: Die Zweifach-Mutter hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dass es ihr nicht gut geht, ist kaum zu übersehen.

Am Dienstagabend (3. November) veröffentlichte Moghaddam in ihren Storys ein Selfie, das sie ungeschminkt zeigt. Aus ihren Augenringen und der offensichtlich fehlenden Energie macht sie kein Geheimnis. Die Moderatorin liegt flach. "So fühlt sich Covid-19 also an, verdammt", betitelte die 39-Jährige das Foto. Weitere Angaben machte sie zu ihrer Erkrankung nicht.