Fernsehmoderatorin Diabetes-Pillen, Spermidin und fermentiertes Gemüse: So will Nina Ruge alt werden

Gesund alt werden - wer will das nicht? Doch das verlängerte Leben hat seinen Preis: Nina Ruge verriet in einem Interview, was sie alles schluckt und tut, um der Alterung ein Schnippchen zu schlagen.

"Who wants to live forever", sangen Queen 1986 im Soundtrack zu dem Film "Highlander". Im Mittelpunkt steht der von Christopher Lambert gespielte Ritter Connor MacLeod, der bereits 500 Jahre auf der Erde lebt und nicht mehr altert.

Zwar machte der Film deutlich, dass das ewige Leben nicht unbedingt ein Vergnügen ist, doch das hält Menschen auch im 21. Jahrhundert nicht ab, Tod und Alterung hinauszögern zu wollen. Die Fernsehmoderatorin Nina Ruge hat zu dem Thema sogar mehrere Bücher geschrieben, etwa "Altern wird heilbar: Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen", und zuletzt "Verjüngung ist möglich".

Im Interview mit der "Welt am Sonntag" gab das frühere Gesicht der ZDF-Sendung "Leute heute" einen Einblick in ihre Philosophie und ihren Tagesablauf. Unsere Gene, glaubt Ruge, seien beim Alterungsprozess nur zu etwa 30 Prozent relevant, entscheidend seien der Lebensstil sowie Nahrungsergänzungsmittel. "Mittels zusätzlicher Langlebigkeitsmedikamente und etwa Gen- oder Stammzellentherapien könnten wir in naher Zukunft gesunde 90 werden, sogar 95 oder mehr", sagt Ruge.

Nina Ruge glaubt, sie sei biologisch sieben Jahre jünger

Sie selbst habe mit 40 ihren Lebensstil geändert und ernähre sich seit 25 Jahren vegetarisch. "Epigenetisch bin ich erst 58", behauptet die 65-Jährige. Ihre relative Jugend gibt es aber nicht zum Nulltarif: Damit Ruge dem Alterungsprozess ein Schnippchen schlagen kann, muss sie ein komplexes Programm einhalten. Das beginnt schon beim Aufstehen: "Jeden Morgen den Tag in Dankbarkeit zu begrüßen ist ein wichtiges Ritual für mich." Danach gibt es erstmal ein großes Glas warmes Leitungswasser.

Auch später wird nicht geschlemmt: "Statt Frühstück gibt es bei mir eingeweichte Flohsamenschalen mit etwas Zitronensaft", verrät die Moderatorin. Mittags steht Salat auf dem Speiseplan, abends Gemüse, gerne auch fermentiert - für Ruge "ein Schlüssel zur Verjüngung". Schlafenszeit ist bei ihr pünktlich um 22 Uhr.

Dazu kommt der Verzicht auf Zucker sowie ein tägliches Trainingsprogramm von 30 Minuten. Sogar das Zähneputzen ist hier reglementiert - das erledigt Ruge auf einem Bein stehend - "das schult den Gleichgewichtssinn".

Doch damit ist es noch nicht getan: Bisher noch alles einigermaßen natürlich und kostengünstig. Doch jetzt kommt die Medizin ins Spiel: Ruge nimmt ein Diabetesmedikament, es soll ihren Blutzuckerspiegel senken. Obwohl sie zugibt: "Die Datenlage ist noch nicht eindeutig."

Und weil selbst die gesündeste Ernährung dem Körper nicht alles zu geben scheint, kommen weitere Ergänzungsmittel hinzu. Nina Ruge spricht von Nicotinamid-Ribosid, Spermidin, Estradiol und Progesteron. Dazu weitere Vitaminpräparate, Mineralien - und Olivenpresswasser, "schmeckt scheußlich, scheint aber gute Effekte zu haben".

Wenn man das so liest, dann scheint ein Leben mit normaler Laufzeit mit jeder Zeile attraktiver. Das dämmert auch der "Welt"-Journalistin, die attestiert, der Lebensstil habe "etwas freudlos Aufdringliches". "Who wants to live forever": Seit den guten alten Tagen von Queen hat diese Vorstellung nicht viel an Attraktivität hinzugewonnen.

Verwendete Quelle: "Welt am Sonntag"