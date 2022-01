Der berühmte italienische Modedesigner Nino Cerruti ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er gehörte zu den ganz Großen in der Modebranche. Seine Marke stand für Eleganz, in Hollywood kleidete er die berühmtesten Stars ein.

Der italienische Designer und Unternehmer Nino Cerruti ist gestorben. Cerruti starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus im Vercelli, Piemont das zwischen Turin und Mailand liegt. Wie die Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, war er zuvor wegen einer Hüftoperation dort eingeliefert worden. "Ein Gigant des Unternehmertums geht von uns", erklärte der stellvertretende Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Gilberto Pichetto, 68, zum Tod des Designers.

Mit 20 Jahren übernahm Nino Cerruti die Textilfabrik

Cerruti kam am 25. September 1930 in Biella zur Welt. Nach dem Tod seines Vaters hatte Cerruti im Alter von 20 Jahren sein Philosophie- und Journalismus-Studium abgebrochen, um die Textilfabrik Lanificio Fratelli Cerruti, die seine Familie seit 1881 in Biella im Nordwesten des Landes betrieb, zu übernehmen. In den 1960er Jahren stellt er den späteren italienischen Fashion-Star Giorgio Armani, 87, als Designer ein.

Cerruti war bekannt für seinen gelben Pullover. Seine Marke und sein Stil standen in der Modewelt für Eleganz. Mit seiner Modelinie "Hitman" machte er in der internationalen Modewelt auf sich aufmerksam. 1967 eröffnete Cerruti in der französischen Mode-Metropole Paris seine erste Boutique, Cerruti 1881, und baute sein Mode-Imperium bis nach Fernost aus. Für seine Kreationen erhielt er weltweit Auszeichnungen.

Letzte Kollektion 2002

Cerruti kleidete viele Hollywood-Stars wie Jean-Paul Belmondo, Michael Douglas, Richard Gere, Jack Nicholson und Robert Redford vor und hinter der Kamera ein. Er war offizieller Designer des Formel-1-Teams von Ferrari. Anfang der 2000er Jahre verkaufte Cerruti das Unternehmen. "Wir haben einen talentierten Mann und außergewöhnlichen Designer verloren", schrieb teilte das Unternehmen. Seine letzte Kollektion erschien im Frühjahr/Sommer 2002.