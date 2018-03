Was für ein Schock für Schlagerstar Nino de Angelo (54, "Liebe für immer"): In seinem Haus in Niedersachsen wurde eingebrochen. "Ich werte den Einbruch bei mir in Schwarme in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als persönlichen Angriff auf mich und mein Leben", teilte der 54-Jährige via Facebook mit. Dazu veröffentlichte er sieben Fotos, die das Ausmaß der Verwüstung in seinem Zuhause zeigen.

Auf den Bildern ist deutlich zu sehen: Der oder die Übeltäter hat bzw. haben ganz dreist das Glas einer Terrassentür eingeschlagen. Zudem wurden Schränke und Kartons durchwühlt. Nino de Angelos klare Botschaft: "Wer auch immer das war..... besser Du oder Ihr lasst Euch nicht erwischen!" Was oder ob etwas gestohlen wurde, hat er bisher nicht preisgegeben.