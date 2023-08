von Julia Mäurer In ihrer Heimat Israel ist sie seit vielen Jahren ein Star, jetzt bringt sie Glamour in die Fußball-Bundesliga: Sängerin Noa Kirel ist die Freundin des neuen FC Bayern-Torwarts Daniel Peretz.

Ihren Auftritt dürften alle ESC-Fans noch gut in Erinnerung haben: Beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool lieferte die israelische Sängerin Noa Kirel eine fulminante Performance ab. Im knappen Leder-Zweiteiler fegte die 22-Jährige über die Bühne, wälzte sich über den glatten Boden und machte am Ende einen Salto.

Dabei hätte es diesen Auftritt beinahe nicht gegeben: Kirel wurde ohne Rücksprache vom israelischen Sender KAN als ESC-Kandidatin nominiert. 78 Künstlerinnen und Künstler waren im Rennen – die Wahl fiel am Ende auf Kirel. Erst nach einem Monat Bedenkzeit sagte sie zu, ihr Land beim ESC zu vertreten. Mit ihrem Hit "Unicorn" landete Kirel im Finale auf Rang drei – eine der besten Platzierungen in Israels 50-jähriger ESC-Geschichte.

Noa Kirel liebt neuen FC Bayern-Torhüter Daniel Peretz

Jetzt könnte Kirel in der Bundesliga für reichlich Aufsehen sorgen. Die Sängerin ist die Freundin des israelischen Nationaltorwarts Daniel Peretz, der gerade vom FC Bayern München als neuer Keeper verpflichtet wurde. Bei Peretz' Abschiedsspiel für seinen bisherigen Verein Maccabi Tel Avivi saß Kirel auf der Tribüne. Ob sie auch in der Allianz Arena Platz nehmen wird, bleibt abzuwarten. Zum Start begleitete Kirel Peretz jedenfalls nach München. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie das Foto einer Kaffeetasse, aufgenommen im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, wie die Zuckerbeutel auf dem Teller verraten.

In ihrer Heimat Israel ist Noa Kirel ein Star – nicht erst seit der erfolgreichen ESC-Teilnahme. Geboren wurde sie als Noya Kirel am 10. April 2001 in Ra'anana, einem Vorort von Tel Aviv. Sie hat zwei ältere Brüder, ihre Mutter führt einen Modeladen, ihr Vater ist CEO eines Glas-Herstellers. Als Kirel drei Monate alt war, wurde bei ihr ein Nierenleiden festgestellt. Kirel bekam Medikamente und ihre Eltern konsultierten einen Rabbi. Der habe empfohlen, ihren Vornamen in Noa zu ändern – angelehnt an das hebräische Wort für Bewegung – und ihre eine Karriere als Tänzerin vorausgesagt, erinnert sich ihr Vater.

Tatsächlich brachte Kirel bereits als 14-Jährige ihre erste Single "Medabrim" heraus, gefolgt von ihrem zweiten Song "Killer". Das Musikvideo dazu sorgte in Israel für einen Skandal: Vielen waren Kirels Tanzeinlagen angesichts ihres Alters zu lasziv. "Wie konnten ihre Eltern zulassen, dass sie so gefilmt wird?", schrieb beispielsweise die Tageszeitung "Haaretz".

Ihrer Popularität hat es nicht geschadet – im Gegenteil. Als 16-Jährige war sie Jury-Mitglied in der israelischen Ausgabe von "Das Supertalent", ein Jahr später erhielt sie eine eigene TV-Show und wurde bei den MTV Europe Music Awards viermal infolge als "Bester israelischer Act" ausgezeichnet. Zudem arbeitet sie auch als Model, Schauspielerin und Moderatorin.

Wenn sie neben all den Aufgaben noch Zeit findet, ab und an im Fußballstadion vorbeizuschauen, dürfte sich nicht nur ihr Partner Daniel Peretz freuen.

Quellen: eurovision.de, Noa Kirel Instagram, "Haaretz"