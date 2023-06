Noah Cyrus wird bald heiraten! Die Schwester von Miley Cyrus hat ihre Verlobung mit dem Designer Pinkus via Instagram bestätigt.

Bereits gestern verkündete der Designer Pinkus die Verlobung mit Noah Cyrus (23) via Instagram. Jetzt bestätigte auch die Schwester von Popstar Miley Cyrus (30) die frohe Kunde und machte via Instagram auch gleich ihrem Partner eine süße Liebeserklärung. Zu einer ganzen Reihe von gemeinsamen Schnappschüssen schrieb sie: "Der schönste Moment meines Lebens war es, 'Ja' zu sagen, um den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen."

Im letzten Monat, in dem sie bereits verlobt gewesen seien, hätten sie sich in ihre eigene, kleine Welt begeben: "Nur wir zwei, es war so perfekt, ich wünschte, ich müsste diese Zeit nie verlassen." Sie hätte es niemals für möglich gehalten, so einen Mann wie den Designer der Colors Clothing Company zu treffen. Pinkus sei selbstlos, talentiert, loyal, freundlich und könne so viel Liebe geben. "Ich habe mich nie geliebter oder verliebter gefühlt", fährt Cyrus in ihrem Post fort.

Pinkus selbst postete ebenfalls auf Instagram mehrere Bilder von sich und seiner Verlobten und zeigte dort bereits den Verlobungsring an der Hand seiner zukünftigen Ehefrau. Dazu schrieb er nur kurz: "Der stolzeste Verlobte." Cyrus kommentierte den Eintrag unter anderem mit einem "Für immer" und mehreren Herzchen-Emojis.

Das ist Noah Cyrus

Noah Cyrus ist die jüngere Schwester des Megastars Miley Cyrus und jüngste Tochter des Country-Sängers Billy Ray Cyrus (61). Ihre ersten Gehversuche im Showbusiness hatte sie zunächst als Kinder-Darstellerin in der Fernsehserie "Doc", später war sie als Background-Tänzerin in "Hannah Montana - Der Film" und in kleineren Rollen der dazugehörigen TV-Serie zu sehen, in der ihre Schwester die Hauptrolle spielte. Ab 2016 stieg sie ins Musik-Geschäft ein, Chart-Erfolge blieben jedoch weitestgehend aus.

Einen Achtungserfolg konnte sie bei den Grammy Awards 2021 einheimsen, als sei in der Kategorie "Best New Artist" nominiert wurde, jedoch nicht gewinnen konnte. Ihren letzten Auftritt als Schauspielerin hatte sie ebenfalls 2021 in einer Folge der Serie "American Horror Stories".