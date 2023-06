© Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

von Laura Stunz Noah Cyrus schwebt auf Wolke sieben: Auf Instagram teilte die kleine Schwester von Miley Cyrus eine Liebeserklärung an ihren Partner, in der sie die Verlobung der beiden bestätigt.

Das ging schnell: Erst seit wenigen Monaten ist Noah Cyrus mit dem deutschen Designer Pinkus zusammen, jetzt verkündete das Paar auf Instagram seine Verlobung – und bestätigt damit die Gerüchte, die bereits seit Tagen auf der Plattform kursieren.

Erste Hinweise gab's schon vor ein paar Tagen

Denn schon vor vier Tagen postete Cyrus eine Reihe an gemeinsamen Bildern, darunter auch ein Foto, auf dem ihre Hände inklusive verdächtig aussehendem Verlobungsring zu sehen sind. "Seid ihr verlobt?? Ich sehe da einen Ring, girl ...", schrieb ein Nutzer, ein anderer fragte: "Omg, hat er ihr einen Antrag gemacht??" Wenig später verkündete ihr Liebster die frohe Botschaft, die nun auch Cyrus bestätigte.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Cyrus bereits vor vier Tagen eine Fotostrecke, in der sich auch dieses Bild befindet. Der Verlobungsring ist klar erkennbar. © Instagram @noahcyrus

Unter Cyrus' neuem Beitrag, der zahlreiche Schnappschüsse von ihr zusammen mit Pinkus bündelt, schreibt die Schwester von Weltstar Miley: "Der größte Moment meines Lebens war es, 'ja' dazu zu sagen, den Rest meines Lebens zusammen mit dir zu verbringen." Der letzte Monat als die Verlobte an seiner Seite, in ihrer "eigenen kleinen Welt" zu sein, sei so perfekt gewesen, dass sie sich wünsche, sie könne die Zeit anhalten.

"Ich habe nie geglaubt, dass ich einmal einen Mann wie dich treffen würde, jemanden, der so selbstlos ist und so viel Liebe in sich trägt. Du bist der am wenigsten urteilende Menschen, den ich je getroffen habe, der talentierteste, der ehrlichste und netteste Mensch", schwärmt sie.

"Ich kann es kaum erwarten, dieses Leben mit dir zu verbringen"

Sie habe noch nie mehr Liebe empfunden und kenne erst jetzt das Gefühl, dass "für immer" zusammen mit ihrem Verlobten "niemals lang genug" sein könne.

"Ich kann es kaum erwarten, dieses Leben mit dir zu verbringen. Unser Leben ist ein Leben, dass ich nie glaubte, leben zu können. Ich habe nie geglaubt, dass ich mich einmal so auf das Leben freuen könnte, wie ich es jetzt tue. Ich bin so dankbar, dich zu haben. Ich kann mir nicht ausmalen, wie ich so ein Glück haben konnte … ich würde für den Rest meines Lebens jeden Tag zu dir 'ja' sagen. Ich liebe dich Pinke. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich", beendet die 23-Jährige ihre gefühlvolle Rede.

Wer ist der Mann an Noah Cyrus' Seite?

Neben zahlreichen Glückwünschen findet sich unter Cyrus' Beitrag auch ein Kommentar von Pinkus selbst, indem er sie fragt: "Willst du Kinder?" – die Fans sind begeistert. Erst im April machte das Paar ihre Beziehung mit einem Tiktok-Video öffentlich, in dem man sie küssend in einem Auto sieht, während im Hintergrund Cyrus' neue Single "Everybody Needs Someone" läuft. "Das erste mal fließt Liebe in meine Musik", kommentierte Cyrus ihren Post damals. Seither sah man die beiden gemeinsam auf diversen Modeschauen und Fashion-Events.

Doch wer ist der Mann an Cyrus' Seite? Viel ist über Pinkus Brandes, so sein Name, nicht bekannt. Der Modedesigner hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Was man weiß ist, dass der 24-Jährige Inhaber des Düsseldorfer Modelabels "Color Clothing" ist, aus Deutschland kommt und früher einmal Fußball in den Jugendmannschaften von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach gespielt hat.

Quelle: Instagram