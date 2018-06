Ob sich Roseanne Barr (65) mit dieser Aktion einen Gefallen getan hat? Der Star, der wegen rassistischer Äußerungen auf Twitter sogar dafür sorgte, dass das Comeback ihrer Serie "Roseanne" jäh eingestellt wurde, hat sich erneut in dem sozialen Netzwerk zu Wort gemeldet - und wieder sorgt sie damit für Stirnrunzeln. Was zunächst wie eine normale Botschaft klingt, in der sie berichtet, dass es ihr gut geht, sie über ihren Skandal eingehend nachgedacht hat und noch einmal vehement bestreitet, eine Rassistin zu sein, wird es in den folgenden Tweets sehr schnell sehr bizarr.

Roseanne Barr über den Antisemitismus des Iran-Deals

Barr hatte die Afroamerikanerin Valerie Jarrett (61), Ex-Beraterin des früheren US-Präsidenten Barack Obama (56), auf Twitter als Kind der "Muslimbruderschaft und vom Planet der Affen" bezeichnet. Nachdem sie diese schrecklichen Worte zunächst mit der Einnahme eines Schlafmittels rechtfertigte, hat sie nun eine neue Erklärung: "Mein Tweet handelte vom Iran-Regime, nicht von Rasse." Und weiter in Tweet Nummer drei: "Rod Serling schrieb 'Planet der Affen'. Er handelt von Antisemitismus. Darauf bezog sich mein Tweet - den Antisemitismus des Iran-Deals. Menschen mit geringem IQ können denken, was immer sie wollen."

Kritiker ihres Tweets im Grunde als Dummköpfe zu bezeichnen, wird ihrem aktuellen Ansehen in der Öffentlichkeit wohl eher nicht zugutekommen. Nach diesen Worten setzte sie noch sechs weitere Kurznachrichten ab, darunter: "Leute, ich habe Bäume gepflanzt, in der Erde gegraben, gesungen und empfinde eine gewaltige Erleichterung. Ich werde bald damit beginnen, mich in den Medien zu verteidigen." Dann wünschte sie zunächst "eine gute Nacht - wir gewinnen, gebt nicht auf, Frieden wird kommen!", twitterte aber danach weiterhin munter drauf los. An einem Schlafmittel kann es dieses Mal also wirklich nicht liegen...