Oasis-Star Noel Gallagher wollte in Ruhe mit seiner Familie auf Ibiza essen gehen – aber daraus wurde nichts. Plötzlich fing das ganze Lokal an, seinen Hit "Wonderwall" zu singen.

Auch Stars wollen mal ihre Ruhe haben, einfach Urlaub machen und eine Auszeit genießen. Das ist allerdings nicht so einfach, wenn das eigene Gesicht fast auf der ganzen Welt bekannt ist – und man deshalb einfach überall erkannt wird. So erging es Oasis-Star Noel Gallagher in seinem Urlaub auf Ibiza.

Der Sänger wollte in einem Restaurant mit seiner Frau und seinem Sohn essen, wurde dabei aber unterbrochen. Ganz offensichtlich hatte der Besitzer des Lokals schnell erkannt, welcher prominente Gast da bei ihm am Tisch saß. Über die Lautsprecher im Restaurant spielte er den Oasis-Superhit "Wonderwall" ein. Und alle anderen Gäste stimmten mit ein – den Text kennt schließlich fast jeder. Einige standen sogar auf und klatschten mit.

Noel Gallagher mag "Wonderwall" nicht einmal

Gallagher musste das Ständchen wohl oder übel über sich ergehen lassen. Mit einem gequälten Lächeln wartete er ab, bis der Song vorbei war. Danach spendete er höflich Applaus. Seine Frau Sara MacDonald schien daran mehr Spaß zu haben: Sie filmte die ganze Szene mit dem Smartphone und lachte.

Mit "Wonderwall" war Oasis, der Band um die Brüder Noel und Liam Gallagher, 1995 ein Megahit gelungen. Der Song gehört bei Lagerfeuern und in Karaoke-Bars absolut dazu. Viele Fans und Kritiker halten ihn für "den perfekten Rocksong". Dabei mag Noel Gallagher, der sich inzwischen mit seinem Bruder Noel überworfen hat und mittlerweile als Solo-Künstler unterwegs ist, das Lied nicht einmal.

"'Wonderwall' ist einer meiner am wenigsten bevorzugten Songs, weil er noch nicht fertig ist", sagte er im vergangenen Jahr dem Musikmagazin "Mojo". "Wenn ich die Zeit irgendwie zurückdrehen und dorthin zurückkehren könnte, würde ich wahrscheinlich ein anderes Lied für unsere Visitenkarte auswählen." Das und die Störung im Urlaub erklärt wahrscheinlich auch, warum für Gallagher das spontane Ständchen eine eher unangenehme Situation war.

