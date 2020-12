Noel Gallagher lässt kein gutes Haar an Prinz Harry

Er ist kein Fan der britischen Königsfamilie, das hat Noel Gallagher erneut deutlich gemacht. In einem Podcast beschimpfte der Oasis-Star nun Prinz Harry.

An Prinz Harry lässt Noel Gallagher kein gutes Haar. Im "The Matt Morgan Podcast" hat der ehemalige Oasis-Star jetzt über den Enkel von Queen Elizabeth II. hergezogen.

Noel Gallagher pestet gegen Prinz Harry

"Prinz Harry, den nimmt doch sicher niemand ernst! Er ist nur ein verrücktes kleines Kind. Ich mag keine Weltverbesserer im Allgemeinen, die machen mich wahnsinnig", ließ er darin wissen. Prinz Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, machten in den vergangenen Monaten mit ihren vielen wohltätigen Bemühungen auf sich aufmerksam. Ihr Millionen-Netflix-Deal sorgte im Frühjahr für Schlagzeilen und bei ihren Kritikern für wütende Reaktionen.

Die Royal Family täte ihm insofern Leid, als dass sie nie tun können, was sie wirklich wollen. "Was für ein schreckliches beschissenes Leben sie führen müssen, es ist nur Service, was für eine Ladung Sch****", sagte er.

Mitglieder der Königsfamilie haben kein gutes Leben

"Wir wachsen mit dem Gedanken auf, was für ein tolles Leben sie führen. Sie leben im Buckingham Palace mit langweiligen Idioten den ganzen Tag, was für ein beschissenes Leben. Sie können nirgendwo hingehen, sie können nichts tun, sie fahren verdammt noch mal nach Kenia in den Urlaub", pöbelte er.

Nachdem sein Bruder Liam kürzlich gestichelt hatte, Noel würde sicher gerne zum Ritter geschlagen werden, hakte der Moderator nach. Doch Noel Gallagher sagte, er wisse, dass sein früherer Lebensstil schon dafür sorgen würde, dass ihm die Ehre nicht zuteil würde. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nein sagen würde, denn es ist Fakt, dass ich nie einen angeboten bekommen werde. Nicht durch irgendeinen Fehler von mir, nur dadurch, dass ich ich selbst bin, also ist es mir scheißegal", stellte er klar.

Die Queen schlägt Menschen zum Ritter, die Großes geleistet haben. Doch selbst wenn Noel Gallagher auf der Liste stünde, würde sie es sich nach den Kommentaren über ihre Familie vermutlich nochmal genauer überlegen.