Alles aus bei Noel Gallagher und Sara MacDonald: Der Oasis-Star und seine Frau wollen sich scheiden lassen.

Noel Gallagher (55) und seine Frau, Sara MacDonald (51), haben sich getrennt. Nach zwölf gemeinsamen Ehejahren wollen sich der Oasis-Star und die Schottin scheiden lassen. Das hat ein Sprecher der beiden am 13. Januar "Mail Online" bestätigt. Dem Bericht zufolge soll Gallagher bereits aus der gemeinsamen Villa in South Downs in Hampshire ausgezogen sein.

Für ihre beiden Söhne Donovan (15) und Sonny (12) möchten Gallagher und MacDonald künftig dennoch zusammen da sein, die Kinder hätten nach wie vor "Priorität". Weitere Details zum Ehe-Aus sind nicht bekannt. Gallagher und MacDonald bitten vorerst um Privatsphäre.

Seit mehr als 20 Jahren ein Paar

Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Jahr 2000, 2011 schlossen Gallagher und MacDonald den Bund der Ehe. Zuvor war der Oasis-Star von 1997 bis 2001 mit Meg Mathews (56) verheiratet. Aus der Ehe stammt seine Tochter Anais Gallagher (22).