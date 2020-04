Der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm (CDU) ist tot. Wie sein Sohn der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, verstarb Blüm im Alter von 84 Jahren. Erst Anfang März meldete sich der Politiker nach einer längeren Pause zurück in der Öffentlichkeit. In einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung "Die Zeit" gab er bekannt, dass er aufgrund einer Blutvergiftung zunächst ins Koma gefallen und seitdem "an Armen und Beinen" gelähmt sei. "Ich fühle mich wie eine Marionette, der sie die Fäden gezogen haben, so dass ihre Teile zusammenhanglos in der Luft baumeln", erzählte Blüm über seine Erkrankung.

Norbert Blüm war unter Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) von 1982 bis 1998 Bundesminister für Arbeit und Soziales und galt während seiner aktiven Zeit als einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. Legendär wurde sein leicht abgewandelter Satz "Die Rente ist sicher", der einer seiner Plakatkampagnen entlehnt wurde. Wörtlich hieß der Spruch dort: "Denn eins ist sicher: die Rente".