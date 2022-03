Norman Reedus ist seit Staffel eins in "The Walking Dead" zu sehen.

Norman Reedus hat sich bei Instagram nach seinem Unfall am "The Walking Dead"-Set zu Wort gemeldet.

"The Walking Dead"-Star Norman Reedus (53) hat sich nach seiner zugezogenen Gehirnerschütterung bei seinen Fans gemeldet und sich für die Genesungswünsche bedankt. Zudem hat er ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. In einem Instagram-Post erklärt er: "Ich hatte einen Unfall. Aber es geht mir besser und ich werde am Dienstag wieder bei der Arbeit sein, haben sie mir gesagt. Und entschuldigt wegen des Events in Atlanta, ich habe mich darauf gefreut." Reedus sollte Teil der Fandemic Dead Show in Atlanta sein, die vom 18. bis 20. März geplant war.

Der Schauspieler soll sich die Verletzung am Set der AMC-Serie "The Walking Dead" zugezogen haben. Ein Sprecher des US-Senders bestätigte dem US-Magazin "People", dass Reedus bei Dreharbeiten eine Gehirnerschütterung erlitten habe. "Er erholt sich gut und wird bald zur Arbeit zurückkehren", wurde der Sprecher zitiert. Große Auswirkungen werde sein Ausfall folglich nicht auf "The Walking Dead" haben, der Abschluss der letzten Dreharbeiten verzögere sich lediglich "um ein paar Tage". Wie genau es zu der Verletzung kam, ging nicht aus dem Bericht hervor.

Letzte Staffel von "The Walking Dead"

Reedus ist einer der wenigen Darsteller, die seit Staffel eins der langjährigen Horrorserie, die 2010 an den Start ging, mit dabei ist. Im Gegensatz zu den meisten anderen Figuren basiert seine nicht auf dem gleichnamigen Comic, sondern wurde in der Serien-Umsetzung erfunden und mauserte sich schnell zum Fan-Favoriten.

Die letzte Staffel von "The Walking Dead" wurde wegen Überlänge mit 24 Episoden in drei Teile gesplittet. Die ersten acht Folgen davon erschienen noch 2021 bei Disney+, Part zwei startete im Februar und ebenfalls noch dieses Jahr soll die Serie zu ihrem Ende finden.