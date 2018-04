Georgia May Jagger hat sich in einen Ex-Knacki verliebt. Die Tochter von Mick Jagger und Jerry Hall datet wohl das deutsche Model Norman Theuerkorn. Verliebt zeigen sich die beiden auf Instagram. Das Brisante: der in Halle an der Saale geborenen Theuerkorn hat eine Knast-Vergangenheit. Schon mit 13 Jahren wurde er beim Ladendiebstahl erwischt. Darauf folgten Jugendarrest und Gefängnisstrafen. "Nocky", wie er sich nennt, hat Musik-Equipment gestohlen, weil er kein Geld hatte. Klauen muss er nun nicht mehr, "Nocky" ist ein gefragtes Model. Er ist also so etwas wie der deutsche Jeremy Meeks. Wie das Papa Mick wohl findet?