Der Sohn der Kronprinzessin von Norwegen, Marius Borg Høiby, und das Playboy-Model Juliane Snekkestad sollen sind nach knapp vier Jahren Beziehung getrennt haben.

Es wäre wie ein modernes Märchen gewesen, wenn der Sohn der zukünftigen Königin von Norwegen, Mette-Marit, ein Model heiratet, das sich in der Vergangenheit sogar für den Playboy ausgezogen hatte. Doch der Traum einer gemeinsamen Zukunft von Marius Borg Høiby und seiner Freundin soll nun geplatzt sein, so berichtet das norwegische Magazin "Nettavisen".

Der 25-Jährige und Snekkestad scheuten das Rampenlicht und lebten abseits der Großstadt. Mit zwei Hunden namens Louie und Gabbaana Borg Snekkestad wohnten sie in der ältesten Stadt Norwegens, in Tønsberg südlich von Oslo. Umso überraschender ist nun die Trennung der beiden. Das norwegische Magazin schreibt, es habe eine SMS des Models als Bestätigung der Trennung erhalten: "Marius Borg Høiby und ich haben uns getrennt und ich fühle mich jetzt viel besser", soll das Model getextet haben. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, verrät sie bisher aber nicht.

Marius Borg Høiby ist wieder Single

Da Marius Borg Høiby aus einer vorherigen Verbindung der Kronprinzessin Mette-Marit stammt, bevor sie den Kronprinzen Haakon von Norwegen heiratete, kann Marius Borg Hoiby ein ganz normales, ziviles Leben führen ohne royale Verpflichtungen. Sein Zieh-Vater Prinz Haakon hat den Sohn seiner Frau nie adoptiert, dadurch hat er ebenso keine royalen Titel inne.

Marius Borg Høibys Ex-Freundin Juliane Snekkestad war voll und ganz als seine Partnerin am norwegischen Hof integriert und wurde familiär eingebunden. 2020 dürfte sie sogar mit auf die Weihnachtspost des Königshauses, über eine kommende Verlobung wurde ab diesem Zeitpunkt spekuliert. Sie galten als norwegisches It-Pärchen und das Model zeigte ihren Followern bei Instagram gerne Ausschnitte des Privatlebens der beiden. Das Paar traf sich zum ersten Mal in Los Angeles. Juliane Snekkestad war in die Großstadt gezogen, um sich auf die Model-Karriere zu konzentrieren, während Høiby in Verbindung mit seiner Arbeit und seinem Studium dort lebte. 2018 wurde die Beziehung der beiden öffentlich.

Quelle: Nettavisen