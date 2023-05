König Harald wird am norwegischen Nationalfeiertag dem Kinderumzug vom Balkon des Schlosses aus zuwinken. Foto

Nach einer Infektion befindet sich der norwegische König weiter auf dem Weg der Besserung. Und eine offene Frage konnte jetzt geklärt werden.

Der norwegische König Harald V. (86) ist nach seinem Krankenhausaufenthalt fit genug, um bei den Feiern zum norwegischen Nationalfeiertag am Mittwoch dabei zu sein. Der Monarch werde dem Kinderumzug vom Balkon des Schlosses aus zuwinken, teilte das norwegische Königshaus mit. Der große Kinderumzug, an dem jedes Jahr viele Schulen teilnehmen, ist ein Highlight des Nationalfeiertages, den die Norweger am 17. Mai begehen.

Ob König Harald an der Feier teilnehmen würde können, war bis zum Dienstag unsicher gewesen. Der Monarch war vergangene Woche wegen einer Infektion ins Osloer Reichskrankenhaus gekommen, am Montag aber wieder entlassen worden.