Jahrhunderte alte Geschichte droht aktuell in Paris komplett zerstört zu werden. In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame ist ein Großbrand ausgebrochen, zu retten ist das Wahrzeichen der Stadt angesichts der schrecklichen Bilder wohl nicht mehr. Da erscheint es für viele Franzosen wie blanker Hohn, dass ausgerechnet US-Präsident Donald Trump via Twitter wohl tatsächlich gut gemeinte, aber in der gewählten Form mal wieder recht einfältige Worte gewählt hat.

So schreibt Trump: "Es ist schrecklich, das gewaltige Feuer in der Notre-Dame Kathedrale in Paris zu sehen. Vielleicht könnten Wasserflugzeuge benutzt werden, um es zu löschen. Ihr müsst schnell handeln!" Für viele Franzosen, deren Pariser Feuerwehrkräfte derzeit alles dafür tun, um das architektonische Meisterwerk zu retten, ein Affront.

"Könnten Sie uns bitte beibringen, wie man ein Feuer löscht? Wir Franzosen haben keine Ahnung, derzeit pusten wir dagegen aber es bringt nichts. Bitte hilf uns, oh mächtiger Weltherrscher", schreibt ein User stellvertretend für unzählige weitere wütende Twitter-Nutzer aus Frankreich unter den Post .

Viele Stars haben ebenfalls auf die Bilder aus Paris reagiert. Etwa Schauspielerin Laura Dern, die schreibt: "Ich weine. Unser Geschenk des Lichts. Notre-Dame in Flammen. Mein Herz bricht". Auch Idris Elba könne nicht fassen, was gerade mit dem berühmten Gebäude passiert.

Ellie Golding hat sich ebenfalls geäußert: "So viel verloren, in so wenigen Sekunden. Ich bete (was ich nicht oft tue), dass das Feuer bald gelöscht wird. Absolut herzzerreißend." Mira Sorvino schreibt: "Oh nein. Meine liebste Kirche auf der ganzen Welt. Der heiligste Ort." Für Nancy Sinatra fühle es sich gar so an, als sehe man einem geliebten Menschen beim Sterben zu.

Derzeit ist noch nicht klar, was zu dem schrecklichen Brand in Notre-Dame geführt haben könnte. Die Kathedrale befand sich aber seit geraumer Zeit unter Renovierung. Ersten Berichten zufolge brach das Feuer auf dem Dachboden aus, der fast 100 Meter hohe Mittelturm ist bereits eingestürzt. Das Bauwerk wurde im 12. Jahrhundert errichtet und im 14. Jahrhundert fertiggestellt.