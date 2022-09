Mit seinem zehnten Baby lässt Nick Cannon den Heiland auferstehen - sein jüngster Familienzuwachs hört auf den Namen Rise Messiah Cannon.

Unfassbar, aber US-Star Nick Cannon (41) ist schon wieder Vater geworden. Wie der Komiker via Instagram verkündete, erblickte sein zehntes Kind am 23. September das Licht der Welt - also nur knapp eine Woche, nachdem er von einer anderen Frau Wunder Nummer neun geschenkt bekam. Auch den Namen des neuesten und wohl nicht letzten Familienzuwachses verriet Cannon in seinem Post. Kein Witz, offenbar hört das zehnte Kind auf den Namen Rise Messiah Cannon.

Von allen Geburten, denen er bislang beiwohnte, sei die von Rise Messiah die schwierigste gewesen. Mutter Brittany Bell (34), mit der Cannon noch die zwei Kinder Powerful Queen (1) und Golden (5) hat, habe "48 Stunden qualvolle Schmerzen und lebensbedrohende Gefahr" über sich ergehen lassen müssen, ehe sie gemeinsam "zehn Pfund Liebe und Freude" Willkommen heißen durften.

Erst am 14. September erlebte Cannon seinen neunten Vaterfreuden, als Töchterchen Onyx Ice Cole Cannon auf die Welt kam: "Gott hat mir und Lanisha Cole das Privileg gegeben, einen Engel hier auf Erden aufzunehmen", schrieb Cannon zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit Onyx und deren Mutter, Model Lanisha Cole (40), im Krankenhaus zeigt. Für Cole ist es das erste Kind.

Viele Freuden und eine Tragödie

Doch es wird noch verrückter: Erst Ende Juni dieses Jahres ist Cannon zum achten Mal Vater geworden: Der Sohn trägt den klangvollen Namen Legendary Love. Das gab wiederum dessen Mutter, Model Bre Tiesi, einen Monat nach der Geburt auf Instagram bekannt.

Eine Tragödie trug sich bei Cannons siebtes Kind zu: Das gemeinsame Kind mit Musikerin Alyssa Scott, Sohn Zen, starb im vergangenen Dezember im Alter von nur fünf Monaten an einem Gehirntumor.

Mit Popstar Mariah Carey (53) hat er außerdem die Zwillinge Moroccan und Monroe (11). Im Juni 2021 schenkte ihm DJ Abby De La Rosa zudem die Zwillinge Zion und Zillion (1). De La Rosa ist aktuell wieder schwanger, bislang verriet sie jedoch nicht, wer der Vater ist - sollte es erneut von Cannon stammen, so müsse er sich wohl Anfang 2023 einen weiteren hochtrabenden Namen überlegen.