Der Scheidungsprozess zwischen Noel Gallagher und Sarah MacDonald ist vorbei. Das Ex-Paar konnte sich einigen, nun fließen hohe Summen.

Noel Gallagher (56) muss seiner Ex-Frau Sara MacDonald (52) über 20 Millionen Pfund (rund 22,8 Millionen Euro) nach der Scheidung zahlen. Sie soll auch die Villa im Wert von acht Millionen Pfund (rund 9,1 Millionen Euro) behalten, berichtet unter anderem "The Sun". Dem Medienbericht zufolge haben diverse Experten und Insider diese Summe geschätzt, die bei einer Anhörung im vergangenen Monat vereinbart worden sei.

Das ehemalige Paar habe bewusst eine öffentliche Schlammschlacht vermeiden wollen, aber in der Endphase der Scheidung trotzdem nur noch über Anwälte kommuniziert, heißt es. Die beiden seien erleichtert und glücklich, nachdem sie sich einigen konnten. Gallagher und MacDonald hätten danach jeweils im Ausland gefeiert - er in Las Vegas mit der Band U2 und sie mit Freunden auf Ibiza.

Die Musik-Legende soll nach der Trennung aus dem gemeinsamen Anwesen in South Downs in Hampshire ausgezogen sein und derzeit im Fünf-Sterne-Hotel in London leben, schreibt "Daily Mail". Unterdessen werde seine neue Wohnung in Maida Vale renoviert.

Sie waren über 20 Jahre ein Paar

MacDonald und der "Wonderwall"-Sänger lernten sich im Jahr 2000 kennen und heirateten 2011. Sie haben die zwei gemeinsamen Söhne Donovan (15) und Sonny (12). In einem Statement an das "People"-Magazin Anfang des Jahres heißt es, dass die Kinder ihre Priorität bleiben und sie sich weiterhin gemeinsam um sie kümmern wollen.