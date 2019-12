Schon seit Längerem wurde gemunkelt, dass Ex-US-Präsident Barack Obama (58) und seine Frau Michelle Obama (55) das Haus Martha's Vineyard kaufen wollen. Wie "Fox News" nun berichtet, hat das Paar seinen Plan in die Tat umgesetzt. Für ihr Traumhaus, das sie schon im Sommer 2015 gemietet hatten, gaben die Obamas 11,75 Millionen US-Dollar aus, was in etwa 10,6 Millionen Euro entspricht. Den Preis konnten die Obamas noch um rund vier Millionen US-Dollar drücken.

Das Haus liegt am See Edgartown Great Pond in Massachusetts und biete der Familie eine direkte Strandlage, schreibt "Vineyard Gazette". Die ehemalige Präsidentenfamilie kann es sich nun in sieben Schlafzimmern, achteinhalb Bädern sowie einem Pool gemütlich machen. Ab sofort werden die Obamas den Sommer im neuen Eigenheim verbringen, in dem auch schon Ex-US-Präsident Bill Clinton mit seiner Familie urlaubte.