Schreck in der Küche: Bei Alessandra Meyer-Wölden ist der Ofen explodiert. Wie es dazu kam, kann sich die fünffache Mutter nicht erklären und hat deshalb den Hersteller kontaktiert.

Sardinien, Hamptons, New York: Alessandra Meyer-Wölden war trotz Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen viel unterwegs. Jetzt ist die 37-Jährige wieder zurück in ihrer Wahlheimat Miami. Auf ihrem Instagram-Account dokumentierte sie, wie sie ihren Kindern als erstes eine gesunde Mahlzeit zubereitet hat. Die fünffache Mutter ist passionierte Köchin, brachte zuletzt ein Buch mit eigenen Rezepten heraus. Was allerdings nun in ihrer Küche passiert ist, schockt nicht nur Meyer-Wölden, sondern auch ihre 225.000 Follower: der Ofen ist explodiert.

Die Ex-Frau von Oliver Pocher teilte mehrere Fotos, auf denen unzählige Glassplitter auf dem Boden zu sehen sind, die von der Ofentür stammen. Zudem hat sich der Griff des Einbaugeräts gelöst und der Ofen ist nicht mehr benutzbar. "Ich habe mich ganz schön erschrocken. Es war eine sehr laute Explosion. Ich kann mir nicht erklären, wie so etwas passieren kann, dass der Ofen so extrem explodiert, dass sogar der Griff abfällt", sagte Meyer-Wölden. Glücklicherweise sei im Moment des Knalls kein Kind in der Nähe gewesen. "Uns geht es gut. Keiner hat sich verletzt", beruhigt Meyer-Wölden ihre Follower.

Alessandra Meyer-Wölden kann sich Explosion nicht erklären

Dennoch ist sie sauer und hat den Gerätehersteller kontaktiert, in der Hoffnung, dass ein Mitarbeiter ihr erklären kann, was die heftige Explosion verursacht hat. Das dürfte nicht nur Meyer-Wölden interessieren, sondern auch ihre Anhänger, die viele ihrer Gerichte gern und häufig nachkochen. Was die 37-Jährige zubereitet hat, als es zur Explosion im Ofen kam, hat sie bisher nicht verraten.

Sandy Meyer-Wölden war von 2010 bis 2014 mit Comedian Oliver Pocher verheiratet. Aus der Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor, eine Tochter und Zwillingsjungs. Mit ihrem zweiten Mann lebt sie in Miami, Florida, und hat erneut Zwillingssöhne bekommen.

