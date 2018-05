Der Rapper Offset (26, "Walk It Talk It") ist froh, noch am Leben zu sein. Vor rund zwei Wochen war er in einen Autounfall verwickelt, bei dem sein Dodge Charger zum Totalschaden wurde. Das Mitglied des Rapper-Trios "Migos" kam glücklicherweise mit kleineren Verletzungen davon, berichteten mehrere US-Medien. Doch dass ihm nicht mehr passiert ist, hat Offset auch einem Passanten namens Jamar zu verdanken, der den Unfall beobachtet hatte und den Musiker kurzerhand aus dem Auto befreit und in Sicherheit gebracht hatte.

Dafür zeigt sich Offset jetzt dankbar - und hat sich für Jamar ein ganz besonderes Geschenk überlegt. Via Instagram-Story erzählte er am Mittwoch die Geschichte seines "Lebensretters", später zeigte er, wie er Jamar sein Dankeschön überreicht: Einen nagelneuen Flitzer! Auch auf Twitter teilte Offset ein Foto mit seinem Helfer und dem Auto und kommentiert dazu: "Danke Jamar, dass du geholfen hast, mein Leben zu retten."