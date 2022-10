Der Instagram-Star "Fat Comedy" verpasst Oliver Pocher bei einem Boxkampf eine Ohrfeige – und teilt das Video davon daraufhin auf Social Media. Nun hat das Frankfurter Landgericht ein Urteil in dem Fall gesprochen.

1:0 für Oliver Pocher: Im März diesen Jahres sorgte der Instagram-Star Giuseppe Sumrain, besser bekannt als "Fat Comedy", am Rande eines Boxkampfes mit einer schallenden Ohrfeige für den deutschen Entertainer und Komiker Oliver Pocher für Aufsehen. Nun wurde der 23-jährige für seine Attacke verurteilt.

Aber von vorne: Oliver Pocher sitzt in der ersten Reihe neben Fußballtrainer Christoph Daum, um sich den Boxkampf von Ex-Weltmeister Felix Sturm und Istvan Szili anzuschauen. Mitten im Kampf steht dann auf einmal Sumrain vor ihm, holt aus und verpasst Pocher eine saftige Ohrfeige. Und das war erst der Anfang: Der Instagram-Star hält die ganze Aktion auf einem Video fest, das er daraufhin über Social Media verbreitet. Wenige Minuten später folgte außerdem ein weiteres Video auf dem zwei kämpfende Affen zu sehen waren.

Ohrfeigen-Video: Satire oder nicht?

"Fat Comedy" würde die Aktion später Satire nennen. Instagram sperrte den Influencer kurze Zeit nach dem Posten des Videos. Auf TikTok sagte Sumrain aber in einem Statement zu der Tat: "Alles im Leben kommt zurück, Herr Pocher. Auch dein ekelhafter Charakter holt dich eines Tages ein." In einem Gespräch mit der "Bild" sagte er wenig später, er habe emotional überreagiert – aber er bereue nichts. Das sieht er vielleicht heute anders.

"Mein Mandant wird geschmäht, erniedrigt und verächtlich gemacht – nur um mehr Follower auf Instagram zu bekommen", sagt Verena Haisch, die Anwältin von Pocher, im Gespräch mit der "Bild" dazu im Verlauf des Prozesses. Sie ist sich sicher: Satire ist das Video nicht. Im Prozess geht es also nicht nur um die Ohrfeige an sich, sondern auch um verletzte Persönlichkeitsrechte. Pocher forderte die Löschung des Videos.

Pocher setzt einstweilige Verfügung durch

Während die Schuldfrage im Bezug auf die Ohrfeige auch vor dem Frankfurter Landgericht unstrittig ist, teilen sich die Meinungen über die Verbreitung des Videos doch erheblich. "Das Video steht für freie Meinungsäußerung, auch wenn es überspitzt ist. Selbst wenn man es unlustig oder geschmacklos findet: Hier geht es um den Schutz des Grundrechts der freien Meinungsäußerung", sagt Dirk Giesen, der Anwalt von "Fat Comedy".

Das Gericht ließ sich davon allerdings wenig beeindrucken. Die einstweilige Verfügung von Oliver Pocher bleibt bestehen. Sumrain muss außerdem alle Kosten tragen. Sollte er das Video nochmal teilen, droht ihm eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro. Der Instagram-Star will das aber nicht auf sich sitzen lassen – und in Berufung gehen. Im Battle zwischen Pocher und Sumrain wird es also vielleicht in die nächste Runde gehen.

Quelle: Bild