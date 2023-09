Er ist fester Bestandteil des jährlich stattfindenden Oktoberfests: Traditionell am ersten Wiesn-Sonntag marschieren Tausende in Tracht von der Münchner Maximilianstraße zur Theresienwiese. In diesem Jahr waren es rund 9500 Teilnehmer, die sich ab 10 Uhr durch die Altstadt in München bewegten. Es gab verschiedenste Kostümierungen zu sehen: Vom klassischen Trachten-Janker und Dirndl über Blaskapellen bis hin zu Männern in Ritterrüstung war alles dabei.

Für besonderes Aufsehen sorgten die Münchner Moriskentänzer. Die Tanzgruppe erinnerte an eine spätmittelalterliche Figurensammlung des Bildhauers Erasmus Grasser (um 1450-1518), der mit dem gleichnamigen Werk einen Höhepunkt der süddeutschen Bildschnitzerei ablieferte. Die Moriska war ursprünglich ein maurischer Tanz, der mit Luftsprüngen dargeboten wurde.