An diesem Wochenende ist das Oktoberfest gestartet. Bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn warteten Wiesen-Fans auf den Einlass, um die besten Plätze zu ergattern. Unter den sechs Millionen Besucher, die in diesem Jahr erwartet werden, sind auch viele Prominente.

Zum Anstich in der Ratsboxe des Schottenhamel-Zelts ließen sich am Samstag unter anderen der Urenkel des letzten bayerischen Königs, Franz Herzog von Bayern, SPD-Bundeschef Lars Klingbeil sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und sein Vize Hubert Aiwanger blicken. Auch Musiker, Schauspieler und Models tummelten sich bereits am ersten Fest-Tag auf den Wiesn.

"Almauftrieb" feiert 25. Jubiläum auf dem Oktoberfest

Das wohl wichtigste Promi-Event, der "Almauftrieb", findet am Sonntag statt. Zum 25. Jubiläum der Veranstaltung stehen neben Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, den Schauspielerinnen Mariella Ahrens, Luna Schweiger und Lilly Krug sowie Stammgast Giulia Siegel auch Stars des FC Bayern München (und Ex-Stars wie Hasan Salihamidžic) und gleich drei Ex-Partnerinnen von Boris Becker: Barbara Becker, Lilly Becker und seine Ex-Verlobte Sandy Meyer-Wölden auf der Gästeliste.

Dabei war der "Almauftrieb" nie als Star-Event gedacht, wie Veranstalter Philip Greffenius betont. "Die Idee war damals, ein generationenübergreifendes Event zu gründen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Auch heute sei unter den 1000 Gästen eigentlich nur ein Bruchteil Prominente. "Aber die bekommen natürlich die größte Aufmerksamkeit."

Auch für Influencer ist der "Almauftrieb" ein wichtiger Termin, sagt Greffenius. Am Tisch des Instagram- und Facebook-Betreibers Meta dürfen beispielsweise nur Menschen mit mehr als einer Million Follower Platz nehmen. "

Dafür reichen die knapp 700.000 Follower von Cathy Hummels zwar nicht aus. Aufs Fest kommt die 35-Jährige natürlich trotzdem. Auch Schauspieler Ralf Moeller hat seinen Besuch schon angekündigt. Er gehe davon aus, dass auch sein Freund Arnold Schwarzenegger, Hollywood-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien, sich die Wiesn nicht entgehen lassen werde, sagte Moeller. Das Star-Aufgebot dürften in den kommenden Tagen also noch kräftig wachsen.