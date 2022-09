Wie viel Maß Bier der "Terminator"-Schauspieler und seine Familie konsumieren können, blieb leider ihr Geheimnis. Und auch ob sie mehr vertragen können, als der "Fack ju Göhte"-Star Elyas M'Barek. Spaß schienen am Samstagabend jedoch alle Promis auf dem Oktoberfest gehabt zu haben, ob mit oder ohne Pegel.

Das traditionelle Münchner Oktoberfest schenkt noch bis zum Tag der Deutschen Einheit, Montag, den 3. Oktober, literweise Bier aus. Das erste Zwischenfazit der Besucherzahlen soll ein wenig geringer sein, als beim letzten Oktoberfest 2019. Das ist aber durchaus positiv zu betrachten, da das Gedränge beim Flanieren sich dadurch in Grenzen hielt.

An Wochenenden ist bekanntlich immer etwas mehr los in den Festzelten. Auch die Prominenz zieht es vermehrt zum Ende der Woche in Trachten auf das Oktoberfest. Am Samstagabend konnte man den Schauspieler Arnold Schwarzenegger entdecken. Er kam sogar mit seinen beiden Söhnen und seinem Neffen. Zwischendurch fuhr Schwarzenegger zu Feier-Hochform auf und schwang kurzzeitig im Marstall den Taktstock um die Band "Steirermen san very good" zu dirigieren. Auch seine Freundin Heather Milligan, die extra für das Spektakel aus Kalifornien angereist war, sollte bedacht werden, spätestens zu einer Reihe an Erinnerungsfotos für die Amerikanerin bei dem bekanntesten deutschen Volksfest.

Elyas M'Barek turtelte mit seiner frisch angetrauten Ehefrau auf dem Oktoberfest

Elyas M'Barek erschien zum ersten Mal als Ehemann auf den Wiesn. Er hatte vor Kurzem erst seiner Freundin, dem US-Model Jessica Riso, das Ja-Wort gegeben. Natürlich trug die frisch verheiratete Amerikanerin ihre Dirndl-Schleife dementsprechend rechts. Die frisch Vermählten erhielten einen Tisch im Käfer-Zelt, der diskret in einer Ecke gelegen ist und nachträglich zur Hochzeit viele blaue und weiße Ballons, die den Platz schmückten.

Ebenfalls am Samstagabend machten der Moderator Kai Pflaume und die Frau von Heiner Lauterbach, Viktoria Lauterbach, die Theresienwiese unsicher. Vor allem das Styling des ehemaligen libanesischen Models beeindruckte sehr. Der Blumenkranz war ein echter Hingucker in der Menschenmenge.