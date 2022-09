Während sich Social-Media-Deutschland vor allem auf die ausgelassene Feier von Politiker:innen der Grünen stürzt, sitzen auch an anderen Ecken der Wiesn bekannte Gesichter. Denn das Oktoberfest ist auch immer eine Frage von sehen und gesehen werden. So stürmten am ersten Tag nicht nur zahllose junge Erwachsene die Zelte, sondern auch viele Prominente, die offenbar ebenso froh waren, dass das Volksfest wieder stattfindet, wie auch die normalen Besucher:innen.

Man trifft sich im Käferzelt - eigentlich

Dreh- und Angelpunkt war natürlich das Käferzelt, wo sich Gäste wie H. P. Baxxter, Kalle Schwensen, Richard Lugner, Ralph Siegel und der ehemalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer die Klinke in die Hand gaben. Auch die deutsche Finanzelite feierte im Zelt von Wiesnwirt Michael Käfer. So mischten sich dort zum Beispiel Verleger Dirk Ippen oder das Milliardärs-Paar Sixt unter die Menschen.

Käfer hat die Prominenz aber nicht exklusiv für sich: Thomas Gottschalk feierte mit seiner mit seiner Freundin Karina Mroß und deren Tochter Melinda im Marstall Festzelt der Wirtsfamilie Able.

Einige Bayern mit Katerstimmung unterwegs

Einige Stammgäste der Wiesn fehlten am ersten Tag dennoch und kamen erst am zweiten. Sicherlich hatte sich die Mannschaft des FC Bayern so richtig auf die Wiesn gefreut, aber vor dem Hintergrund der Niederlage gegen Augsburg dürfte die Stimmung getrübt sein. Thomas Müller und Oliver Kahn schienen dennoch gut gelaunt zu sein.

Trainer Julian Nagelsmann war die Lust auf seinen ersten Wiesn-Besuch als Bayern-Trainer schon am Samstag vergangen, wie die deutsche Presse-Agentur berichtet. Er sagte: "Wenn die Mannschaft hingeht, dann muss ich mit. Grundsätzlich habe ich keine Lust." Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist da ähnlicher Meinung. "Aus vier Spielen drei Punkte - da weiß ich nicht, ob mir die Maß schmeckt", sagte der 45-Jährige. Trotzdem kamen offenbar beide.