O'zapft is: Am Wochenende eröffnete das 188. Oktoberfest und direkt zum Auftakt kamen die Promis in Scharen. Vor allem der traditionelle Almauftrieb, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert, lockte Stars und Sternchen ins Käferzelt. Mit Sharlely Becker, Alessandra Meyer-Wölden und Barbara Becker kamen gleich drei Ex-Frauen von Tennisprofi Boris Becker zu dem Event. Simone Ballack zeigte sich mit ihrem neuen Partner Heiko Grote und traf auf ihren Ex-Mann Michael Ballack, der mit seiner neuen Partnerin Sophia Schneiderhan feierte.

Für Getuschel sorgte der Auftritt von Nicole Coste. Die frühere Geliebte von Fürst Albert von Monaco feierte im Käferzelt, während der Fürst selbst am Wochenende das Oktoberfest besuchte. Seine Frau, Fürstin Charlène, sei für Projekte ihrer Stiftung in Südafrika, erklärte der 65-Jährige.

Das Oktoberfest geht noch bis zum 3. Oktober und dürfte noch so manchen Promi auf die Theresienwiese locken.