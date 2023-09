Sixt-Damenwiesn, Douglas Wiesn Beauty Gaudi, Almauftrieb, BMW Wiesn, Mercedes-Benz Ladies Wiesn – fast alle wichtigen Promi-Termine auf dem Oktoberfest haben inzwischen stattgefunden. Kein Wunder – denn in München ist fast Halbzeit. Am 3. Oktober schließen die Zelte auf der Theresienwiese schon wieder.

Wie immer ist ein Zelt mit Abstand am häufigsten zu lesen: das berühmt berüchtigte Käferzelt. Hier trifft sich, wer Rang und Namen hat. So auch dieses Jahr: Egal ob Lothar Matthäus und seine Ex Anastasia, Model Papis Loveday, Annemarie Carpendale oder Moderatorin Laura Wontorra – sie alle haben sich auch in diesem Jahr schon dort eingefunden.

Oktoberfest: FC Bayern diesmal später

Doch auch die anderen Zelte durfte sich in diesem Jahr wieder über bekannten Besuch freuen. So traf sich Terminator Arnold Schwarzenegger mit Wiesn-Wirt Able im Marstallzelt, die Fußballer des TSV 1860 waren im Hacker-Zelt anzutreffen und BMW lud zahlreiche Promis auf die Schießbahnen am Armbrustschützenzelt. Wiesn-Stammgast Thomas Gottschalk, der üblicherweise im Marstallzelt zu sehen ist, ließ sich in diesem Jahr noch nicht blicken.

Der traditionelle Besuch der Stars vom FC Bayern steht ebenfalls noch aus – erst einmal muss die Mannschaft gegen den VfL Bochum ran. Immerhin waren die Basketballer schon dort.

