In rund anderthalb Wochen schließt die diesjährige Wiesn ihre Pforten – doch es sieht danach aus, als wäre das Oktoberfest 2023 ein voller Erfolg. Besonders die Zelte des Volksfests dürfen sich wieder über einen enormen Andrang freuen. Wer sich dabei nicht anstellen muss, ist die internationale A bis Z-Prominenz. Denn zahlreiche Veranstaltungen, etwa der "Almauftrieb" oder Firmen-Events, laden alles ein, was irgendwie Rang und Namen hat.

Ein besonderes Highlight für die Besucher der Wiesn ist in jedem Jahr der Termin des FC Bayern München – als Vorzeigeverein der Stadt darf er natürlich auf der Wiesn nicht fehlen. Das Schaulaufen der Mannschaft samt Anhang fiel diesmal auf einen Sonntag, nachdem es zuvor einen sehr deutlichen 7:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum zu feiern gab.

Harry Kane freute sich sehr auf das Oktoberfest

"Wir werden die Krüge nach oben tun", kündigte Fußball-Nationalspieler Thomas Müller bei der Ankunft an. Für seinen Mannschaftskollegen Harry Kane ist es der erste Wiesn-Besuch mit seiner neuen Mannschaft. Der freute sich schon am Vorabend: "Ich will so viel wie möglich von dem Fest aufsaugen", kündigte der Engländer an. "Es hat große Tradition", sagte Kane zudem. Bei der Anprobe der Tracht wunderte sich der Ex-Londoner nach Angaben der DPA vor allem über die Haferlschuhe. "Die Schuhe sind ganz schön eng, sowas habe ich noch nie getragen. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen."

Die ein oder andere Maß dürfte sicher dabei helfen, den Druckschmerz im Fuß ein wenig zu lindern.