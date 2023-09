Lifestyle

Oktoberfest in München: Diese Promis tummeln sich auf den Wiesn

"O'zapft is" Von Söder bis Gabalier: Das Who is who auf dem Oktoberfest

Frühmorgens rannten die ersten Besucher über die Theresienwiese in die Bierzelte. Jetzt ist das Oktoberfest eröffnet und diese Promis aus Politik und Kultur lassen sich auch beim weltweit größten Volksfest blicken.

1 von 6 Zurück Weiter Zurück Weiter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) prosten sich nach dem traditionellen Fassanstich zu. Mehr

Auf der Theresienwiese fließt das Bier, die Humpen werden verteilt – unter Gästen und Promis. Welche bekannten Gesichte sind dieses Jahr dabei? Da wären einmal der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Zum Anstich kamen in der Ratsboxe des Schottenhamel-Zelts ließ sich auch der Urenkel des letzten bayerischen Königs, Franz Herzog von Bayern blicken. Und im Zelt tummelten sich der österreichische Sänger Andreas Gabalier sowie das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl und die Schauspielerinnen Michaela May und Jutta Speidel. Auch die TV-Moderatoren Florian Silbereisen und Carolin Reiber waren dabei. Und wer war sonst noch dabei? Klicken Sie sich druch die Fotostrecke! cl DPA

