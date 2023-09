von Catrin Bartenbach Mit einem Pferderennen zu Ehren des bayrischen Königshauses begann im Jahr 1810, was heute als das größte und berühmteste Volksfest der Welt gilt. Welche Wandlung das Fest in über 200 Jahren seiner Geschichte durchgemacht hat, ist bemerkenswert.

München, an einem lauen Herbstabend im Oktober 1810: Die ganze bayrische Hauptstadt ist auf den Straßen und in Partystimmung. Die Honoratioren der Residenzstadt sind, äußerst großzügig im Namen von König Maximilian I. Joseph in die Gasthäuser der Stadt zum Essen und zum Tanz eingeladen worden. Alle übrigen Münchner werden in der Innenstadt im Freien verköstigt. Am Marienplatz, am Promenadenplatz, in der Neuhauser Gasse und am Anger sind Tische und Bänke aufgestellt worden. 32.065 Semmeln, 3992 Pfund Schweizerkäse, 80 Zentner gebratenes Schaffleisch, 8120 Cervelatwürste und 13.300 Paar geselchte Würstchen stehen bereit, um ans Volk ausgegeben zu werden. Dazu kommen 232 Hektoliter Bier und vier Hektoliter österreichischer Weißwein.