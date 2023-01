von Eugen Epp Schlagersänger Oli P. verzichtet seit Jahren konsequent auf Alkohol. Das hat auch mit der Erkrankung seiner Frau zu tun. Zu vermissen scheint der Musiker allerdings nichts.

Alkohol gehört für viele Menschen zum Alltag dazu, für Oli P. sind alkoholische Getränke hingegen schon seit Jahren tabu. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Oliver Petszokat heißt, lebt abstinent, und erklärte im Podcast "Modern Talking – Einfach Anders" seinem Musiker-Kollegen Thomas Anders die Gründe dafür.

Demnach hat der 44-Jährige vor sechs Jahren zum letzten Mal Alkohol getrunken. "Ich bin so viel auf der Autobahn, ich fahre bei all meinen Jobs selber", erzählte er. "Und ich habe die Verantwortung meiner Frau gegenüber. Da habe ich mir irgendwann gesagt: Ich möchte immer Herr meiner Sinne sein und habe mir überlegt, ich mache das nicht mehr."

Oli P. verzichtet auf Alkohol und lebt vegan

Bei seiner Ehefrau Pauline wurde 2020 ein Hirntumor festgestellt. Sie wurde zwar erfolgreich operiert, muss aber weiterhin Medikamente nehmen. In Kombination mit Alkohol kann es offenbar zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen, zumindest erklärte Oli P. in dem Podcast: "Es geht mir ja auch um die Gesundheit meiner Frau. Durch ihre Medikamente kann man das auch nicht eben mal so machen."

Wirklich zu fehlen scheint Oli P., dessen neues Album "Hey Freiheit" im April erscheint, trotz seines Alkoholverzichts allerdings nichts. Der Sänger achtet ohnehin sehr auf seine Ernährung und einen nachhaltigen Lebensstil. Er ernähre sich bereits seit vielen Jahren vegan. "Dieses bewusste Ernähren, das macht mir auch einfach unglaublich viel Spaß", sagte Oli P. 2021 der "Gala". Er fühle sich dadurch "so fit wie noch nie in meinem Leben".

"Sober Drinks" Negroni, Piña Colada oder Cosmopolitan? Aber bitte alkoholfrei! 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter No-Gin Basil Smash





Zutaten:

1 Handvoll Basilikum

10 cl Gin-Alternative (unsere Wahl: Siegfried Wonderleaf)

6 cl Zitronensaft 4 cl Zuckersirup





Zubehör:

Shaker, Barstößel, Barsieb, feines Sieb

Deko: Basilikumblätter

Glas: Tumbler





Zubereitung:

1. Gebt das Basilikum in den Shaker und drückt sie kräftig mit dem Barstößel an.

2. Füllt mit Eiswürfeln auf und gebt die übrigen Zutaten dazu.

3. Shaked kräftig für 10–15 Sekunden.

4. Füllt den Drink gleichzeitig durch ein Barsieb und ein feines Sieb in einen mit Eiswürfeln gefüllten Tumbler ab.

5. Dekoriert den Drink mit Mehr

Dass es aber in Zukunft auch wieder das ein oder andere Glas mit alkoholhaltigem Inhalt geben wird, will Oli P. nicht ausschließen – möglicherweise auch mit seiner Frau zusammen. "Vielleicht ist irgendwann der Moment da und wir genießen mal einen Kasten Wein", sagte er scherzhaft im Podcast von Thomas Anders.

Quellen: "Modern Talking – Einfach Anders" / "Gala"

Sehen Sie im Video: Cocktails und kühle Long Drinks schmecken – blöd nur, wenn man dabei auf die Figur achten will: Denn Alkohol macht dick. Aber: Nicht jeder Drink ist eine Kalorienbombe.