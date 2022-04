Das Leben als Mutter hat auch Schattenseiten, wie Olivia Munn offen zugibt. Sie leide seit der Geburt ihres Sohnes unter Haarausfall.

US-Schauspielerin Olivia Munn (41) und Partner John Mulaney (39) sind seit vergangenen November Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes Malcolm. Dass das Leben als Mutter nicht nur schöne Seiten hat, hat Munn nun offen auf Instagram mit ihren Followern geteilt.

Am Freitag veröffentlichte die Schauspielerin zwei Fotos - eins zeigt die 41-Jährige alleine im Porträt, auf dem zweiten posiert sie zusammen mit ihrem Sohn auf dem Arm. Auf beiden Bildern trägt sie ihr langes braunes Haar leicht gewellt. Designerin Amber Farr (48) kommentierte den Post Munns und machte ihr für ihre Haare ein Kompliment: "Kann ich nur einen Tag lang bitte deine Haare haben?"

Munns Haare fallen "in Büscheln" aus

Darauf antwortete die Schauspielerin offen und für alle sichtbar: "Ähm, seit der Geburt fällt es in Büscheln aus." Dem fügte sie spaßend hinzu: "Ich überlasse es dir, sobald ich es zurück gewachsen lassen habe und ich es dir in einer besseren Kondition anbieten kann."

Nur wenige Stunden später veröffentlichte die 41-Jährige ein Video, in dem es ebenfalls um ihre Haare ging. Zu einem Clip, in dem sie ihren Sohn auf dem Arm hält, schrieb sie: "Wenn du deine Haare gestylt bekommst und dein Baby dann..." und schloss mit einem sich erbrechenden Emoji. In dem Video zoomt sie auf eine Stelle im Haar, auf die ihr Sohn offenbar kurz zuvor gespuckt hatte.

Das erste Kind des prominenten Paars soll am 24. November 2021 das Licht der Welt erblickt haben, wie das US-Magazin "People" berichtete. Im September hatte John Mulaney in der Show "Late Night with Seth Meyers" verkündet, dass seine Lebensgefährtin schwanger ist. "Wir werden ein Baby zusammen haben. (...) Ich werde Papa! Wir sind beide wirklich glücklich", sagte der 39-Jährige damals. Mulaney war zuvor mit der Make-up-Artistin Annamarie Tendler (36) verheiratet, der er 2014 das Jawort gab. Im September 2020 trennten sich die beiden, die Scheidung folgte im Juli 2021. Munn führte bis 2017 eine Beziehung mit dem American-Football-Spieler Aaron Rodgers (38).