Der traurige Rest: Das ist alles, was von Oliver Geissens Ferienhaus übrig ist

Verheerender Brand Der traurige Rest: Das ist alles, was von Oliver Geissens Ferienhaus übrig ist

TV-Moderator Oliver Geissen hat sein Ferienhaus bei einem verheerenden Brand verloren. Der entstandene Schaden wird auf 750.000 Euro geschätzt. Bilder der Ruine zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung.

Vier blaue Fensterläden lassen noch erahnen, wie das Haus einmal ausgesehen hat. Ansonsten ist nichts geblieben außer Schutt, Asche und verkohlte Holzplanken: Bei einem verheerenden Brand wurde das Ferienhaus von TV-Moderator Oliver Geissen komplett zerstört. Das Einfamilienhaus mit Reetdach stand direkt an der Hauptstraße des Ortes Hillgroven in Schleswig-Holstein. Anwohner hatten am Abend des dritten Advent die Feuerwehr alarmiert, weil sie Rauch im Dach bemerkt hatten. Geissen war zu dem Zeitpunkt nicht im Haus, wie sein Management bestätigte.

Insgesamt waren fünf Freiwillige Feuerwehren mit rund 70 Einsatzkräften mehr als vier Stunden lang am Einsatzort und versuchten, die Flammen zu löschen. Durch die Sauerstoffzufuhr entwickelte sich der Schwelbrand im Reetdach schnell zu einem Feuer, das sich schlagartig auf die gesamte Dachfläche ausbreitete. Im Zuge der Löscharbeiten kam auch ein Bagger zum Einsatz, der Teile des Hauses vorsichtig abtrug.

Oliver Geissen hat alle Termine abgesagt

Doch der verzweifelte Einsatz wurde nicht belohnt: Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Lediglich ein in der Nähe abgestellter Geländewagen konnte noch rechtzeitig gerettet werden, indem er abgeschleppt wurde. Der entstandene Schaden wird laut Polizeiangaben auf 750.000 Euro geschätzt.

Fotos zeigen Geissens völlig zerstörtes Haus. Noch zu erkennen sind einzelne Schränke an der Wand, ein Heizkörper im Bad und ein riesiges Trampolin im Garten. Sonst ist nichts geblieben von dem Ferienidyll zwischen Hamburg und St. Peter-Ording.

Die Kriminalpolizei von Heide hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, denn auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Oliver Geissen hat für diese Woche alle seine Termine abgesagt, wie sein Management mitteilte. Am Freitagabend wird er zwar die RTL-Sendung "Die ultimative Chart Show – Best of 2020 – Die erfolgreichsten Hits des Jahres" moderieren, das Format wurde aber bereits vorab aufgezeichnet.

Lesen Sie auch: