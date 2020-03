Frisch aus den USA zurückgekehrt, wendet sich Comedian Oliver Pocher (42) wieder seiner Parodieleidenschaft zu. Diesmal ist YouTuberin und Influencerin Sarah Harrison (28) an der Reihe. In ihrer Story schwärmt sie vom aktuellen Dubai-Urlaub mit Tochter Mia Rose (2) und Ehemann Dominic. Wegen der großen Freiheit und den vielen Möglichkeiten, die man in dem Land noch hat, während in Deutschland wegen des Coronavirus' viele Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation sind, hat die Familie ihren Aufenthalt nun sogar verlängert.

Gefundenes Fressen für Pocher. Unter dem Motto "2 Minuten Influencer Corona vs 2 Minuten Corona Realität" stellt er eine Bettszene nach, in der Harrison vom schönen Leben in Dubai schwärmt und ihre Tochter neben ihr auf einem Tablet fernsieht. In dieser Pose und in Harrison-Manier und -Duktus berichtet er dann von dem Kontrastprogramm in Deutschland.

"Wir kommen grade frisch von der Desinfektion [...] Wir sind hier in Quarantäne in Köln. Und hier haben keine Bars offen und keine Fitnesscenter. Gar nichts ist hier. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, den ganzen Tag. Wir wären jetzt auch lieber in Dubai, weil da ist das Wetter schöner. Und ja, das ist ja auch super da, weil das ist am Ende des Tages eine Diktatur. Und wenn's hart auf hart kommt, ist das wunderbar, dann nehmen wir uns ein Auto und fahren rüber nach Bayern", so Pocher in dem Instagram-Clip.

Zuletzt sorgte Oliver Pocher mit seinen Parodien über Schlagerstar Michael Wendler (47) und dessen Freundin Laura Müller (19) für Aufsehen. Das Ganze mündete in einem TV-Duell, das Anfang März live bei RTL ausgestrahlt wurde.