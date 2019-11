Oliver Pocher (41, "Gefährliches Halbwissen") ist am gestrigen Montag erneut Papa geworden - doch eine berufliche Auszeit gönnt sich der Comedian deshalb nicht. Schon am morgigen Mittwoch steht er wieder für die aktuelle "Let's Dance"-Tour live auf der Bühne. "Trotz der freudigen Nachricht wird Oliver Pocher weiterhin der 'Let's Dance'-Live-Tour erhalten bleiben und bereits am 13. November 2019 in Kiel wieder auf der Tanzfläche zu sehen sein", teilte der Veranstalter Semmel Concerts auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news mit.

"Mit großer Freude haben wir die Nachricht erhalten, dass Oliver Pocher zum vierten Mal Vater geworden ist. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute!", heißt es in dem Statement weiter. Die aktuelle Tour läuft bis zum 29. November und macht noch in den Städten Düsseldorf, Nürnberg, Leipzig, Braunschweig, Berlin, Oberhausen, Bremen, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Köln und München Halt. Zum Abschluss in München ist Pocher jedoch nicht mit von der Partie.

Pochers Ehefrau Amira (27) brachte am 11.11. um 11:11 Uhr pünktlich zum Start der Karnevalssaison das erste gemeinsame Kind zur Welt. Die beiden absolvierten im November 2018 den ersten offiziellen Pärchen-Auftritt und gaben sich im Oktober 2019 auf den Malediven das Jawort. Amira Pocher wurde zum ersten Mal Mutter, Oliver Pocher hat bereits drei Kinder aus seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (36).